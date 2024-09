Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 251,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 251,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 251,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 251,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.617 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,63 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,64 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,752 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,70 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 860,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

