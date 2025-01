Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz bricht am Dienstagmittag nach oben aus

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 13,6 Prozent auf 284,40 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 13,6 Prozent auf 284,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 292,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 284,10 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 152.223 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 34,92 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,85 Prozent.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,728 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 251,80 EUR angegeben.

Am 17.10.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 793,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 17.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 3,97 EUR im Jahr 2024 aus.

