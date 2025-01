Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag stark gefragt

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 11,1 Prozent auf 278,20 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,1 Prozent auf 278,20 EUR. Bei 292,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 224.580 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,92 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 39,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 251,80 EUR.

Am 17.10.2024 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 793,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 849,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 17.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,97 EUR je Sartorius vz-Aktie.

