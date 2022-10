Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Freitagnachmittag nach

Die Sartorius vz-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 353,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 347,60 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.162 Sartorius vz-Aktien.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 631,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 20,49 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 516,64 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.020,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 791,10 EUR umgesetzt worden waren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

