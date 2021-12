Shell setzt Vereinfachung der Aktienstruktur um und ändert Namen

Zudem soll der Name laut Mitteilung Anfang nächsten Jahres in Shell plc geändert werden. Der Konzern geht davon aus, seinen Namen in der Woche ab dem 24. Januar zu ändern.

Die Aktionäre des Unternehmens stimmten der Satzungsänderung am 10. Dezember zu, nachdem Shell im November vorgeschlagen hatte, seine derzeitige doppelte Aktienklasse aufzulösen und seinen Steuersitz von den Niederlanden in das Vereinigte Königreich zu verlegen.

Seit seinem Zusammenschluss im Jahr 2005 ist das Öl- und Gasunternehmen im Vereinigten Königreich ansässig, hat seinen Steuersitz aber in den Niederlanden und verfügt über eine duale Aktienstruktur mit A- und B-Aktien.

"Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die Vereinfachung die Wettbewerbsfähigkeit von Shell stärken und sowohl die Ausschüttungen an die Aktionäre als auch die Umsetzung der Strategie beschleunigen wird, bis 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen im Einklang mit der Gesellschaft zu werden", hatte CEO Andrew Mackenzie zuvor erklärt.

