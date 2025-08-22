SBD Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
23.08.25 06:35 Uhr
SBD Capital hat am 21.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SBD Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.
