ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

15.12.25 13:39 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Industrieproduktion steigt im Oktober wie erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im Oktober in etwa wie erwartet entwickelt. Wie Eurostat mitteilte, stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um 2,0 (September: 1,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,8 und 1,5 Prozent prognostiziert. Alle Kategorien verzeichneten monatliche Zuwächse: Die Produktion von Vorleistungsgütern stieg um 0,3 Prozent, die von Investitionsgütern um 0,5 Prozent, die von langlebigen Konsumgütern um 2,0 Prozent und die von sonstigen Konsumgütern um 1,2 Prozent. Die Energieerzeugung erhöhte sich um 1,1 Prozent.

Kartellamt genehmigt Panzer-Projekt von Rheinmetall und KNDS

Rheinmetall und KNDS haben die Genehmigung für die Erweiterung eines bestehenden Gemeinschaftsunternehmens erhalten. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, hat es keine Wettbewerbsbedenken gegen das Vorhaben für einen neuen Kampfpanzer. "Bei der wettbewerblichen Bewertung haben wir berücksichtigt, dass keines der beiden Unternehmen in der Lage gewesen wäre, die Anforderungen dieses Projektes alleine zu erfüllen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Auch über das konkrete Vorhaben hinaus ist keine Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu erwarten."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 07:40 ET (12:40 GMT)