Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,76 EUR.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,76 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 3,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 719.279 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 6,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2025 (3,69 EUR). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,250 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,334 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 5,36 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,705 EUR fest.

