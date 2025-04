Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3,80 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,80 EUR ab. Bei 3,73 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 425.113 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 72,99 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,69 EUR am 22.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 5,36 EUR.

Am 05.03.2025 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,96 Mrd. EUR – ein Plus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Schaeffler am 07.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Schaeffler die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,705 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

SDAX-Handel aktuell: SDAX freundlich

Börse Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Mittag zu