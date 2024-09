Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,74 EUR. Zuletzt wechselten 40.877 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 44,15 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 4,57 EUR. Mit Abgaben von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,838 EUR je Aktie belaufen.

