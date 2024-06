Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 5,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.494 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,73 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,07 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain