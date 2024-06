Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 5,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,92 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.993 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 14,54 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,448 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,15 Mrd. EUR gelegen.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag

Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus