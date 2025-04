Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 3,67 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 3,67 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 3,62 EUR. Bei 3,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.800 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,57 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 44,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,34 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,324 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,36 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,04 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,651 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

