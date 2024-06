Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,85 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 176.030 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,435 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,988 EUR je Aktie.

