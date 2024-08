Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Mittwochvormittag

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,71 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,71 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,67 EUR ab. Bei 4,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 81.236 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 1,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,396 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,18 EUR an.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,890 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

