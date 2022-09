Schaeffler Aktie News: Schaeffler zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 5,10 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589.790 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 8,29 EUR. 38,44 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 11,40 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 04.08.2022 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,30 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.790,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.454,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2022 0,869 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

