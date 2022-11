Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Wert von 6,23 EUR bewegte sich die Schaeffler-Aktie um 04:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 923.511 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 8,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,32 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,56 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,81 Prozent auf 4.242,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.454,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,876 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

