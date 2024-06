Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 5,53 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,53 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,53 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 5,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109.679 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 22,51 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,988 EUR je Aktie.

