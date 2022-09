Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 5,03 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 300.344 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,29 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 39,35 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,76 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,77 EUR.

Am 04.08.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.790,00 EUR im Vergleich zu 3.454,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2022 0,869 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

