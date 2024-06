Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 5,48 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,47 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.051 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 19,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,430 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,975 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag