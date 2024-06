Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 5,33 EUR.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 5,33 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,32 EUR. Mit einem Wert von 5,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.047 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 21,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,425 EUR je Schaeffler-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,952 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

