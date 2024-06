Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,36 EUR.

Die Schaeffler-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,36 EUR an der Tafel. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,41 EUR an. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,36 EUR. Zuletzt wechselten 77.038 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 20,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 13,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,425 EUR je Schaeffler-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,952 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

