Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,25 EUR.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,25 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 4,24 EUR. Bei 4,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 277.944 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,41 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,10 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 3,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,333 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 EUR.

Am 06.08.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,796 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

