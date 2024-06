Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,38 EUR.

Mit einem Kurs von 5,38 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,36 EUR. Bei 5,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.073 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,05 Prozent. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 13,67 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,425 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,952 EUR im Jahr 2024 aus.

