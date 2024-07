Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 15:47 Uhr 0,5 Prozent. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,35 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.065 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,12 Prozent.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,420 EUR je Schaeffler-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

