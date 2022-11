Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 6,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 6,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.827 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,00 EUR) erklomm das Papier am 23.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,81 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 08.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,887 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie springt hoch: Schaeffler will Stellen abbauen - Umsatz gesteigert

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

So schätzen Analysten die Schaeffler-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: mf