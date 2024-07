Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag im Minus

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,03 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,06 EUR. Bisher wurden heute 204.025 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,16 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,396 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,890 EUR je Aktie belaufen.

