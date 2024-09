Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 4,38 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 4,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 4,44 EUR. Mit einem Wert von 4,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 553.582 Stück.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 54,68 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,10 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 6,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 EUR je Schaeffler-Aktie. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,18 EUR.

Am 06.08.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ebenfalls ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,796 EUR je Schaeffler-Aktie.

