Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 5,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,8 Prozent auf 5,34 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,35 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.696 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,87 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,61 Prozent verringert.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,952 EUR im Jahr 2024 aus.

