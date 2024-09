Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 4,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.456 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 56,47 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 5,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Schaeffler dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,796 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

