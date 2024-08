Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 4,77 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,77 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,78 EUR. Bei 4,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.632 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,19 Prozent.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,363 EUR je Schaeffler-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,838 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

