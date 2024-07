Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,04 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,04 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,10 EUR. Bisher wurden heute 294.222 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Gewinne von 34,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 7,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,396 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,07 EUR aus.

Am 07.05.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,890 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

