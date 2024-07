Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag billiger

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 5,04 EUR.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 5,04 EUR abwärts. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.057 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 25,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 7,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,396 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,890 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags freundlich

Gewinne in Frankfurt: SDAX im Aufwind