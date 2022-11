Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 6,34 EUR zu. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,34 EUR. Bei 6,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.154 Schaeffler-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,24 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,57 EUR.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.242,00 EUR gegenüber 3.332,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,887 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie springt hoch: Schaeffler will Stellen abbauen - Umsatz gesteigert

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

So schätzen Analysten die Schaeffler-Aktie ein

