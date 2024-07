Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 5,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 5,05 EUR ab. Bei 5,03 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.832 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Abschläge von 8,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,396 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,07 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 12.08.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,890 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

SDAX aktuell: SDAX fester

Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen