Schaeffler treibt Robotik-Strategie voran

Schaeffler stärkt seine Position in der humanoiden Robotik und erschließt ein weiteres Zukunftsfeld jenseits des klassischen Automobilgeschäfts.

Schaeffler hat eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid geschlossen, um gemeinsam Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter zu entwickeln. Der Konzern wird unter anderem bevorzugter Lieferant von Aktoren und plant darüber hinaus, in den kommenden fünf Jahren mehrere hundert Humanoide in sein globales Fertigungsnetzwerk zu integrieren.

Die Partnerschaft unterstreicht Schaefflers strategische Neuausrichtung hin zu wachstumsstarken Zukunftsfeldern jenseits des klassischen Automobilgeschäfts und rückt damit den Fokus der Anleger stärker auf die langfristigen Perspektiven des Unternehmens. Die Aktie, die sich bereits in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat, reagiert entsprechend sehr positiv.

