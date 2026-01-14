DAX25.315 -0,4%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,13 +1,0%Gold4.634 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler treibt Robotik-Strategie voran

14.01.26 13:05 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Schaeffler treibt Robotik-Strategie voran | finanzen.net

Schaeffler stärkt seine Position in der humanoiden Robotik und erschließt ein weiteres Zukunftsfeld jenseits des klassischen Automobilgeschäfts.

Schaeffler hat eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid geschlossen, um gemeinsam Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter zu entwickeln. Der Konzern wird unter anderem bevorzugter Lieferant von Aktoren und plant darüber hinaus, in den kommenden fünf Jahren mehrere hundert Humanoide in sein globales Fertigungsnetzwerk zu integrieren.

Die Partnerschaft unterstreicht Schaefflers strategische Neuausrichtung hin zu wachstumsstarken Zukunftsfeldern jenseits des klassischen Automobilgeschäfts und rückt damit den Fokus der Anleger stärker auf die langfristigen Perspektiven des Unternehmens. Die Aktie, die sich bereits in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat, reagiert entsprechend sehr positiv.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Sehr innovativ, wenn auch auf einem völlig anderen Gebiet, ist der Ansatz der Pyrum Innovations AG, die sich auf das Altreifen-Recycling spezialisiert hat und auf dieser Basis ein sehr ehrgeiziges Wachstumsprogramm umsetzt: zum Artikel

Fundamental betrachtet ist auch die Aktie der Matador Secondary Private Equity AG einen Blick wert. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Halbjahr steigende Rückflüsse aus seinen Investments – ein Trend, der sich angesichts des lebhaften M&A-Marktes (vor allem in den USA) auch 2026 fortsetzen könnte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.103 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 10.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

 

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps