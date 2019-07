Supercharger: Teslas Ladestation in Los Angeles packt 1.500 Autos täglich

Aktien in diesem Artikel Tesla 231,25 EUR

1,51% Charts

News

Analysen

Bereits im März nahm Tesla seine ersten Schnellladestationen im Rahmen seines Early-Access-Programms für Teilnehmer in Betrieb. Nun gibt es in Los Angeles einen öffentlichen Ladepark. Eine Vielzahl an Autos soll hier an nur einem Tag geladen werden können. Wie funktioniert das?

24 V3-Supercharger verfügbar

An der Ladestation in Los Angeles hat Tesla einem Marketing-Video zufolge 24 der V3-Supercharger installiert, unterteilt mit 15 Trennwänden. Die Lade-Tankstelle ist der erste großer Supercharger-Ladeplatz, an dem an den V3-Ladern geladen werden kann.

Der Vorteil der V3-Supercharger: An ihnen kann der Energietank besonders schnell wieder aufgefüllt werden. In nur 15 Minuten soll eine Reichweite von 180 Meilen - knapp 290 Kilometer - erreicht werden. Wer also nicht viel Zeit hat, braucht hier für eine relativ große Reichweite nur relativ wenig Zeit, die man mit einem kurzen Toilettengang oder einem Getränkekauf auf dem Rastplatz sowieso verbrät.

Nur Teslas können dort geladen werden

Die schnelle Aufladung erfolgt an den V3-Superchargern mit Ladekapazität-Spitzenwerten von bis zu 250 Kilowatt. So wird sichergestellt, dass E-Auto-Fahrer ihre Fahrzeuge möglichst schnell laden können. Zu dieser hohen Ladeleistung kann allerdings nur Teslas Model 3 "getankt" werden, beim Model S und X ist eine Ladeleistung von 200 Kilowatt freigeschaltet.

Am Ladeplatz von Tesla können übrigens nur Fahrzeuge des Herstellers getankt werden. E-Auto-Fahrer, deren Fahrzeuge von anderen Marken stammen, können auf die Ladeinfrastruktur nicht zurückgreifen.

Solarmodule zur Energiegewinnung, auch nächtliches Laden möglich

Um eine bestmögliche Effizienz zu sichern, sind bei der Ladestation Solarmodule von Tesla verbaut. Diese nutzen die vielen Sonnenstunden in Los Angeles und können in Akkus Energie zwischenspeichern, die dann für nächtliche Ladevorgänge genutzt werden kann. Damit wird die komplette Anlage entlastet.

Durch die schnelle Ladeleistung verspricht Tesla auch eine enorm hohe Anzahl an vollständig durchgeführten Ladevorgängen pro Tag. Bisher können zusammengenommen an allen Ladestationen in Los Angeles 6.500 Fahrzeuge geladen werden - im Monat. Tesla will das mit seiner Ladestation deutlich toppen: Hier sollen 1.500 Fahrzeuge geladen werden können - und das täglich.

Ob die Tesla-V3-Supercharger und die neue Ladestation das halten, was sie versprechen, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Wenn die Ladeinfrastruktur für Elektroautos kontinuierlich verbessert wird, wird für immer mehr Kunden der Kauf von Elektroautos attraktiver.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: John Keeble/Getty Images, Frontpage / Shutterstock.com