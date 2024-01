BYD-Aktie: Chinesischer Tesla-Konkurrent BYD steigert Gewinn deutlich - Verfehlt aber Erwartung

Schub durch Wachstum

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat mit einem deutlich gesteigerten Gewinn im vergangenen Jahr die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen können.

Beim Nettoergebnis 2023 rechnet der Konzern nach vorläufigen Zahlen mit einem Wert zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan (bis zu 4 Mrd Euro), wie er am Montag in einer Mitteilung an die Börse in Hongkong mitteilte. Das wäre ein Anstieg um 75 bis 87 Prozent. Schub gegeben habe das Wachstum im Ausland sowie eine starke Kostenkontrolle, hieß es vom Unternehmen. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings zuvor mit 31,5 Milliarden Yuan Gewinn unterm Strich gerechnet.

BYD hatte im vergangenen Jahr dem einstigen Marktführer in der Volksrepublik, der Marke Volkswagen, den Spitzenplatz in China insgesamt mit hohen Rabatten bei seinen Elektroautos abgeluchst. Im vierten Quartal zogen die Chinesen am US-Elektroautopionier Tesla als bisherigem Weltmarktführer bei E-Autos vorbei.

/men/jsl/stk

HONGKONG (dpa-AFX)