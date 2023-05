Schuldenstreit beflügelt DAX und Banken, Borussia-Dortmund-Aktien fallen, VW

Eine erste Einigung im Schuldenstreit zwischen Republikanern und Demokraten in den USA ist erfolgt. Die US-Futures und damit auch der DAX starten stark in die neue Woche. Am Pfingstmontag ist die Nachrichtenlage ansonsten sehr dünn. Wir berichten zunächst über den Verlauf der Vorwoche und ziehen bereits ein erstes Fazit zum Börsenmonat Mai.

Überschattet von einem möglichen Zahlungsausfall der USA notierten die Finanzwerte in der Vorwoche zurückhaltend. Heute steigen Commerzbank und Deutsche Bank entsprechend. Auch wurde aus den letzten Finanzskandalen gelernt und weitere Risikovorsorge betrieben. Reicht diese aus, um auch bei einer Rezession gut aufgestellt zu sein? Darüber diskutiert Andreas Bernstein heute mit unserem Händler Marcel.

Spannend war zudem die Fussballmeisterschaft in Deutschland, die am letzten Tag und sogar fast in den letzten Minuten entschieden wurde. Der FC Bayern München ist erneut Meister geworden, der BVB schaffte es nicht, mit einem Unentschieden ausreichend Punkte zu generieren. Entsprechend schwach sind die Aktien heute und verzeichnen einen Abschlag von rund 30 Prozent. Positive und negative Aspekte zu diesem Ereignis stellen wir aus Sicht der Finanzbranche dar.

Aus den USA gab es zudem weitere News für Volkswagen. Eine erneute Strafzahlung als "Altlast" des Dieselskandals wurde gerichtlich angeordnet. Ist damit das Thema vom Tisch und wie sieht die Ökobilanz in Deutschland aktuell aus?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen der Woche und die Termine von heute und Dienstag haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.