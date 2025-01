Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Heute im Fokus

Blue Origin schickt erstmals Schwerlastrakete ins All. Stellantis mit schwachem Schlussquartal. Richemont erzielt Rekord-Umsatz. Fraport: Passagiere auch 2024 unter Vor-Corona-Niveau. Produktion bei Rio Tinto 2024: Weniger Eisenerz, mehr Kupfer. VW will Engagement in Wind- und Solarparks weiter ausbauen. SAF-Holland erfüllt Margenprognose. Drägerwerk verdient operativ mehr als erwartet.