Knappe Reisebudgets machen der US-Fluggesellschaft Delta für das laufende Quartal einen Strich durch die Rechnung.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie - eine in den Vereinigten Staaten und für Analysten wichtige Finanzkennziffer - dürfte nur noch bei 30 bis 50 Cent liegen, teilte die Konkurrentin von United Airlines und American Airlines am Montag überraschend mit. Noch Mitte Januar hatte Delta-Chef Ed Bastian ein Quartalsergebnis je Aktie zwischen 70 Cent bis 1 Dollar in Aussicht gestellt. Die Aktie brach im nachbörslichen NYSE-Handel um mehr als ein Zehntel ein. Zuletzt stand ein Abschlag von 11,15 Prozent auf 44,72 US-Dollar an der Kurstafel.

Bastian sagte in einem Interview mit CNBC, dass die schwache Nachfrage vorübergehen dürfte und er nicht mit einer Rezession rechne. Derzeit hadert Delta mit engen Reisekassen - neben Privatreisenden seien nun auch Geschäftskunden zögerlicher beim Reisen. Der Umsatz des ersten Quartals dürfte entsprechend nur noch um drei bis vier Prozent steigen - statt sieben bis neun Prozent bislang. Vom Erlös dürften dann auch nur noch vier bis fünf Prozent bei Delta bleiben statt sechs bis acht Prozent.

