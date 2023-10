Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Heute im Fokus

Auftritt im Wirtschaftsclub von New York: US-Notenbankchef Powell hält Tür für weitere Zinserhöhung offen. METRO dämpft Gewinnerwartungen fürs Tagesgeschäft. EssilorLuxottica: Umsatzwachstum hat sich in Q3 verlangsamt. L'Oreal hat Umsatz im dritten Quartal gesteigert. EU-Kommission genehmigt Pfizers Milliardenübernahme von Seagen. Google will Pixel-Smartphones in Indien produzieren.