Schwache Performance in Zürich: SPI schließt mit Verlusten

Index-Bewegung

Der SPI gab am Mittwoch nach.

Am Mittwoch verbuchte der SPI via SIX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 15.854,98 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 15.870,27 Punkte an der Kurstafel, nach 15.905,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15.975,35 Punkte, das Tagestief hingegen 15.804,36 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15.791,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, notierte der SPI bei 16.031,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14.460,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16.557,98 Punkten. Bei 14.455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Peach Property Group (+ 7,96 Prozent auf 8,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,90 Prozent auf 62,00 CHF), Xlife Sciences (+ 6,46 Prozent auf 28,00 CHF), Molecular Partners (+ 6,20 Prozent auf 4,80 CHF) und BACHEM (+ 2,45 Prozent auf 77,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen HOCHDORF (-16,13 Prozent auf 2,60 CHF), Relief Therapeutics (-9,23 Prozent auf 2,36 CHF), Addex Therapeutics (-7,65 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (-7,58 Prozent auf 0,18 CHF) und Curatis (-7,14 Prozent auf 6,50 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.806.166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 245,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net