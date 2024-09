Vor US-Inflationsdaten: DAX vor verhaltener Eröffnung -- Nikkei tiefrot -- Commerzbank-Chef Knof plant keine Vertragsverlängerung -- GameStop beendet zweites Quartal mit weniger Umsatz als erwartet

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte wenig verändert erwartet. Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsauftakt 0,13 Prozent fester auf 18.290,00 Punkten.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls wenig bewegt gesehen. Am Mittwoch wird der deutsche Leitindex auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte August erwartet. Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise, wodurch auch die Inflation wieder in den Fokus rückt, herrscht Unsicherheit an den Märkten. Die Daten geben Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die nächste Woche zusammenkommen wird. Hinzu kommen Rezessionssorgen, Zinsunsicherheit sowie die US-Wahl . So griffen sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump bei ihrem ersten TV-Duell gegenseitig mit scharfer Kritik an: "Keiner der Kandidaten war politisch besonders sachlich, beide wichen den Fragen des Moderators aus und konzentrierten sich auf die vermeintlichen Schwächen ihres Gegners", schrieben am Morgen die Experten der Schweizer Großbank UBS.



Die europäischen Aktienmärkte werden am Mittwoch wenig verändert erwartet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich im vorbörslichen Geschäft verhalten. Die Märkte warten am Mittwoch gespannt auf die US-Inflationsdaten im Laufe des Tages. Diese werden als Indikator für die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank gesehen. Derweil sorge die TV-Debatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris für wenig Bewegung in Europa.





Die US-Börsen liefen am Dienstag in verschiedene Richtungen. Der Dow Jones bewegte sich zum Auftakt etwas höher, drehte dann aber auf rotes Terrain ab, wo er die Sitzung 0,23 Prozent leichter bei 40.736,92 Einheiten beendete.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls stärker und blieb dann im Plus. Zum Handelsende notierte er 0,84 Prozent höher bei 17.025,88 Punkten. Die US-Börsen taten sich nach der Vortagesstabilisierung schwer damit, weitere Kursgewinne zu verbuchen. Am Vortag hatten sich beide Indizes etwas von der schwächsten Handelswoche seit März 2023 erholt. Vor den anstehenden Inflationsdaten am Mittwoch, die voraussichtlich Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche (18. September) haben werden, dominierten bei den Anlegern jedoch wieder Zurückhaltung und Vorsicht. Außerdem steht in der Nacht auf Mittwoch die mit Spannung erwartete erste TV-Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump an. Nachdem Amtsinhaber Joe Biden nach einem schwachen Auftritt in einer Debatte gegen Trump Ende Juni auf eine Wiederwahl zugunsten von Vizepräsidentin Harris verzichtet hatte, liegen Harris und Trump nun in den Umfragen nahezu gleichauf.