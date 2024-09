Aufnahme in S&P 500

Die Nachricht, dass die Palantir-Aktie noch in diesem Monat in den marktbreiten US-Index S&P 500 aufgenommen wird, wurde von Anlegern gefeiert. Lohnt sich ein Einstieg jetzt noch oder sollten Anleger lieber abwarten?

• Palantir konnte in den letzten Jahren Gewinne kontinuierlich steigern

• Aktie wird diesen Monat in S&P 500 aufgenommen

• Sollten Anleger jetzt einsteigen oder besser abwarten?

Palantir steigert Gewinne kontinuierlich

Am 30. September 2020 ist Palantir Technologies an die Börse gegangen. Nach anfänglichen Verlusten ist das Unternehmen im 4. Quartal 2022 profitabel geworden und steigert seine Gewinne seither kontinuierlich. Auch die Bruttomarge ist seither stark angestiegen: von Ende 2020 bis zum 2. Quartal 2024 von 67,77 auf 81,44 Prozent, berichtet The Tokenist. Zuvor hätten die F&E-Ausgaben des Unternehmens einen Großteil der Gewinne verschlungen, doch diese Investitionen seien deutlich zurückgegangen. Zudem habe Palantir in dieser kapitalintensiven Phase einen Puffer aus Regierungsaufträgen genossen, die dem Unternehmen auch einen Ruf als robustes Unternehmen verschafften.

Nun scheine es laut The Tokenist zudem, als würden auch Palantirs Investitionen in große Sprachmodelle zur Einführung seiner KI-Plattform AIP im April 2023 gerade beginnen, sich auszuzahlen. Daneben kündigte Palantir in Erwartung eines größeren Zuflusses von Regierungsbehörden im August die Einführung von AIP auf Microsofts Azure-Cloud-Infrastruktur an.

Palantir-Aktie zieht an - Aufnahme in S&P 500

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Performance der Palantir-Aktie wider. Seit Jahresbeginn konnte sie an der NYSE bereits um 101,51 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 09. September2024). Ein weiterer Treiber für die Palantir-Aktie war in den vergangenen Tagen die Bekanntgabe, dass die Anteilsscheine des Unternehmens ab dem 23. September in den S&P 500-Index aufgenommen werden. Palantir wird dann American Airlines ersetzen. Seit Freitag hat die Nachricht zur S&P 500-Aufnahme die Palantir-Aktie kräftig steigen lassen. Allein am Montag ging es für die Anteilsscheine letztlich um 14,08 Prozent auf 34,60 US-Dollar nach oben. Im vorbörslichen Handel am Dienstag notiert die Aktie allerdings zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 34,36 US-Dollar.

Damit nähere sich das Papier seinem Allzeithoch von 39 US-Dollar, das es im Januar 2021 erreicht hatte, und liege deutlich über seinem 52-Wochen-Durchschnitt von 21,82 US-Dollar pro Aktie. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Palantir beträgt derzeit 16,77, während das Unternehmenswert/Umsatz-Verhältnis bei 25,89 liegt, berichtet The Tokenist und verweist darauf, dass die Investoren mit fast dem 17-Fachen des Buchwertes eindeutig hohe Erwartungen hätten.

Doch lohnt sich der Einstieg für Anleger jetzt noch, oder sollten diese besser abwarten?

Analystenschätzungen zur Palantir-Aktie

Die Meinung der Analysten gehen hier auseinander - ebenso wie die Kursziele, die sie für die Palantir-Aktie vergeben haben. So hält die Royal Bank of Canada (RBC) weiterhin an ihrem Kursziels von 9 US-Dollar fest, berichtet The Tokenist, während das Kursziel von Goldman Sachs bei 14 bis 16 US-Dollar liegt. Die US-Großbank hat die Aktie Anfang August mit "neutral" eingestuft. Derweil hat Jefferies Financial Group Palantir-Kursziel von 24 auf 28 US-Dollar angepasst, was aber nach wie vor unter dem aktuellen Niveau der Aktie liegt, und ein "Hold"-Rating vergeben. Wedbush zeigt sich mit einem Kursziel von 38 US-Dollar dagegen optimistischer.

Bei TipRanks vergaben in den letzten drei Monaten 14 Wall Street-Analysten ein Zwölf-Monats-Kursziel für die Palantir-Aktie. Von diesen empfehlen drei die Aktie zum Kauf, fünf vergaben ein "Hold"-Rating und sechs empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25,42 US-Dollar und damit 26,53 Prozent unterhalb des Schlusskurses von Montag, wobei das untere Ende bei 9 US-Dollar und das obere Ende bei 38 US-Dollar pro Aktie liegt.

Wie The Tokenist berichtet, sei eine große Korrektur zu erwarten, nachdem die Palantir-Aktien ein offizielles Mitglied des S&P 500 werden. Somit könnte es sich für Anleger womöglich lohnen, noch etwas abzuwarten und die Titel zu diesem Zeitpunkt dann erneut in Betracht zu ziehen.

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.