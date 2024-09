Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold & Co. unter der Lupe

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:13 Uhr 0,22 Prozent auf 2.521,95 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 2.516,47 US-Dollar.

Nach 28,40 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochmittag um 1,55 Prozent auf 28,84 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:12 Uhr fällt der Platinpreis um -0,16 Prozent auf 941,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 942,50 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,19 Prozent stärker bei 980,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 968,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,25 Prozent auf 70,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 69,19 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 1,34 Prozent auf 67,19 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 65,75 US-Dollar wert.

Nach 188,75 Euro am Vortag ist der Weizenpreis am Mittwochmittag um 15,71 Prozent auf 221,00 Euro gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,23 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,17 Prozent auf 23,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 23,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Rapspreis Zugewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 466,00 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 463,25 Euro.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,46 Prozent auf 55,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 54,42 US-Dollar stand.

