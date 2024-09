10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor schwächerem Start

Der DAX dürfte nach seinem Stabilisierungsversuch vom Vortag am zweiten Handelstag der Woche wieder etwas schwächer starten. Anleger konzentrierten sich nun auf den Konjunkturtermin der Woche, die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise aus den USA. Am Donnerstag folgt dann die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise. Zudem setzen Investoren auf eine weitere Zinssenkung durch die EZB am Donnerstag.

2. Börsen in Fernost uneins

Die Börsen in Asien finden am zweiten Handelstag der Woche keine einheitliche Richtung.

In Tokio pendelt der Nikkei 225 nach dem Vortagesminus um die Nulllinie, zum Handelsende zeigte sich der japanische Leitindex 0,14 Prozent höher bei 36.267,19 Punkten. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen leichte Verluste zu sehen, der Shanghai Composite verliert zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 2.723,13 Indexpunkte. In Hongkong rückt der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,31 Prozent auf 17.250,52 Indexpunkte vor.

3. Apple stellt auf Keynote neue Produkte vor

Apple setzt bei seinen neuen iPhones auf bessere Kameras und Künstliche Intelligenz. Viele der neuen KI-Funktionen werden Nutzer in der Europäischen Union allerdings zunächst nicht erleben. Der Konzern hält sie unter Verweis auf rechtliche Unsicherheiten durch das neue Digitalgesetz DMA zurück. Zur Nachricht

4. Oracle-Aktie mit Kurssprung: Starke Zahlen und Partnerschaft mit Amazon-Tochter AWS überzeugen

Der US-Softwareriese Oracle hat im ersten Quartal zugelegt. Zur Nachricht

5. GameStop liefert US-nachbörslich Bilanz

GameStop wird heute Abend die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlichen. Zum Ausblick

6. Siemens-Tochter Siemens Mobility baut US-Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Horseheads

Siemens Mobility wird sein erstes Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Nordamerika in Horseheads im US-Bundesstaat New York bauen. Zur Nachricht

7. Continental: Einstellung der Walzen- und Sleeve-Produktion

Continental stellt das Geschäft mit Walzen und Sleeves (Hülsen für Druck- und andere Maschinen) für industrielle Anwendungen, unter anderem die Druckindustrie, bis Ende des Jahres ein. Zur Nachricht

8. Chinas Exporte steigen schneller als erwartet

Ein Hoffnungsschimmer für die wirtschaftliche Erholung Chinas: Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft sind im August stärker als erwartet gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise haben sich am Dienstag etwas tiefer gezeigt: WTI verliert zeitweise 0,35 Prozent auf 68,55 US-Dollar je Barrel, für Brent geht es daneben 0,25 Prozent auf 71,73 US-Dollar nach unten.

10. Euro stabil

Wenig Bewegung zeigt sich am Devisenmarkt: Der Euro zeigt sich am Morgen bei 1,1041 US-Dollar und damit kaum verändert.