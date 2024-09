DAX vor leichterem Start -- Anleger in Asien unentschlossen - Leichte Verluste in China -- Apple hat auf Keynote neue Geräte präsentiert -- Oracle mit starken Zahlen -- Schaeffler im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach seinem Stabilisierungsversuch vom Vortag am zweiten Handelstag der Woche wieder etwas schwächer starten. Der DAX ging noch zum Wochenstart bei 18.443,56 Punkten und damit 0,77 Prozent stärker in den Feierabend.

Der TecDAX baute seine Gewinne im Verlauf aus, nachdem er bereits stärker gestartet war. Zum Sitzungsende notierte er 1,0 Prozent höher bei 3.257,31 Einheiten. Anleger konzentrierten sich nun auf den Konjunkturtermin der Woche, die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise aus den USA. Am Donnerstag folgt dann die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise. Von beiden Daten erhoffen sich Investoren Hinweise auf das Ausmaß der Zinsentscheidung der Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird. Wenig Zweifel an einer erneuten Zinssenkung für den Euroraum gibt es unterdessen mit Blick auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Ebenfalls von Interesse dürfte die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump werden.



Die europäischen Aktienmärkte legten am Montag an Wert zu. Der EURO STOXX 50 ging mit leichten Zuschlägen in den Handel und arbeitete sich im Verlauf höher in die Gewinnzone vor, wo er den Handelstag 0,86 Prozent fester bei 4.778,66 Zählern beendete. Echte Kaufargumente habe es für die Anleger aber weiter nicht gegeben, berichtete Dow Jones Newswires. In den USA hatten vor dem Wochenende vor allem Tech-Werte, aber auch Telekom- und Konsumwerte zu den größten Verlierern am Markt gehört. Dies zeige einen zutiefst verunsicherten Markt. Am Mittwoch rücken dann die US-Verbraucherpreise in den Fokus der Anleger, bevor am Donnerstag die Leitzinsentscheidung der EZB ansteht.





Die US-Börsen schlossen am Montag im grünen Bereich. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 1,20 Prozent bei 40.829,69 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite ging daneben 1,16 Prozent höher bei 16.884,60 Indexpunkten in den Feierabend. Am Montag trieben Schnäppchenjäger die Wall Street ins Plus. Zum Ausklang der vergangenen Handelswoche hatte der schwache Arbeitsmarktbericht sowohl Rezessionsängste als auch Sorgen um steigende Inflationsraten aufgrund eines leicht höheren Lohnwachstums geschürt - eine ungünstige Kombination für die Börse. Trotz der zu erwartenden Kursgewinne sprechen Händler noch nicht von einem Stimmungsumschwung, da das Marktumfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt ist. Am Mittwoch erhoffen sich Anleger mehr Klarheit in der Inflationsdebatte, wenn die Verbraucherpreisentwicklung veröffentlicht wird. Doch schon am Dienstag findet das erste TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris statt. Neben den Details ihrer wirtschaftspolitischen Pläne wird besonders ihre Haltung zur Inflation und zur Fed vor der nächsten Zinsentscheidung der Zentralbank im Fokus stehen. Schließlich kann der Präsident den Vorsitzenden der Zentralbank ernennen.