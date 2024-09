Nach Börsencrash

Nachdem es Anfang August steil bergab gegangen war an den Börsen, haben sich die Marktteilnehmer mittlerweile wieder zu großen Teilen erholt. Die Zuversicht wächst auch mit Blick auf die bevorstehende US-Notenbanksitzung Mitte September. Das erwartet Tom Lee.

• Marktcrash von Anfang August wieder verdaut

• Anleger erwarten Leitzinssenkung im September

• Tom Lee äußert sich zu Tech, NVIDIA & Co.

Im Interview mit CNBC erinnert sich Wall Street-Experte Tom Lee an den Börsencrash Anfang August: "Es waren drei Tage des Schreckens für den Markt, nach dem FOMC, bis hin zu diesem Schwarzen Montag in Tokio". Und weiter: "Es war herzzerreißend. Aber wir betrachten dies letztendlich als eine Wachstumsangst, weil wir nicht dachten, dass die USA in eine Rezession geraten würden, was viele Leute nach diesem Beschäftigungsbericht dachten", erinnert sich der Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors.

Fed vor erster Leitzinssenkung seit vier Jahren

Seitdem konnten Anleger aber wieder vermehrt Hoffnung schöpfen. So zeigte sich auch Notenbank-Chef Jerome Powell zuletzt zuversichtlich. Ihm zufolge sei die Wirtschaft bereit für eine sanfte Landung. Am 18. September steht nun die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed an, bei der wohl auch die lang ersehnte Senkung der Leitzinsen - das erste Mal seit vier Jahren - in den USA verkündet werden dürfte. Deutliche Andeutungen in diese Richtung hatte Fed-Chef Powell so auch während des jährlichen Notenbanken-Symposiums in Jackson Hole im August gemacht.

"Ich glaube, die Leute dachten, es gäbe ein systematisches Risiko wegen ‘Was ist los mit dem Yen’, aber die Märkte haben sich seitdem sehr widerstandsfähig gezeigt. Ich meine, die Tatsache, dass wir uns so stark erholt haben, zeigt, wie stark dieser Markt ist", merkte Lee im CNBC-Interview an. Das weitere Vorgehen der Fed werde "der Wirtschaft und den Märkten viel Leben verleihen - insbesondere zyklischen Aktien und Small-Cap-Aktien", prognostiziert der Experte.

NVIDIA-Aktie, US-Wahlen & Co.

Vor diesem Hintergrund hob Lee etwa NVIDIA hervor. Die Technologiebranche und so auch die Aktie des KI-Profiteurs seien "in einer guten Position", insbesondere auch dank künstlicher Intelligenz, betonte Lee gegenüber CNBC.

Daneben äußerte sich der Experte auch zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen im November. Ihm zufolge glaubten die Märkte - deutlicher als die Umfragen zeigten - dass Donald Trump seine Konkurrentin Kamala Harris besiegen werde: "In den letzten Tagen scheint es mir, als würde der Markt darauf wetten, dass Trumps Chancen besser sind als die Umfragen". Und weiter: "Ich denke, wenn der Markt davon überzeugter wird... werden Sie sehen, dass zyklische Aktien, Small Caps und Bitcoin besser abschneiden, weil das wirklich klare politische Unterschiede sind."

Redaktion finanzen.net