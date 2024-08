Erst der Anfang

In den letzten Wochen wird vermehrt von einer Rotation am Markt gesprochen. Auch Fundstrat-Stratege Tom Lee beobachtet diese Entwicklung und glaubt, dass die starke Performance der Small Caps gerade erst begonnen hat.

• Fundstrat-Stratege beobachtet Rotation von großen Tech-Titeln hin zu Small Caps

• Trend dürfte sich weiter fortsetzen

• Anleger sollten Glauben an Megacap-Aktien dennoch nicht verlieren

Nachdem die Rally an der Börse in diesem Jahr besonders von großen Tech-Titeln, wie den Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, Tesla), angetrieben wurde, ist derzeit häufiger die Rede von einer Rotation weg von den Large-Cap-Aktien hin zu Small Caps.

Fundstrat-Stratege sieht Treiber für Small Caps

Auch Fundstrat-Stratege Tom Lee beobachtet diese Entwicklung. Er glaubt, dass diese Rotation von den großen Tech-Titeln hin zu kleineren Unternehmen gerade erst begonnen hat und sich die starke Performance der Small Caps fortsetzen dürfte. Als Treiber hierfür sieht er mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve als auch die Tatsache, dass am Markt erwartet werde, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump im November wiedergewählt wird. Ein Sieg Trumps würde laut Lee zu einer Deregulierung führen und das Vertrauen der CEOs in Fusions- und Übernahmeaktivitäten stärken, wovon die Small Caps profitieren würden. "Es gibt viele Überschneidungen zwischen einer bevorstehenden Zinssenkung der Fed und einem Weißen Haus unter Trump, und deshalb denke ich, dass sich das Zusammenspiel positiv auf Small Caps auswirkt", so Lee gegenüber CNBC.

"Ich denke, dass Small Caps im August etwas mehr als 15 Prozent zulegen können, weil sie so dramatisch unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Und die Art von Bewegung, die wir gerade in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ist etwas, das nur am Anfang eines ziemlich bedeutenden Anstiegs für Small Caps passiert", erklärt der Fundstrat-Stratege.

Investoren sollten Glauben nicht verlieren - Gewinnmitnahmen machen aber Sinn

Dennoch verlautete Lee, dass er langfristig nach wie vor bullish für Large-Caps wie die Magnificent Seven sei, da diese einen Wachstumspfad verfolgen würden, eine hohe Sichtbarkeit hätten, nicht zu hoch bewertet seien und eine hohe Investitionsrendite im KI-Bereich vorweisen könnten. Nun, da es einen sichtbaren Katalysator für Small Caps gebe, würden Investoren bei den großen Tech-Aktien allerdings Gewinne mitnehmen und diese in Small Caps stecken, meint der Fundstrat-Stratege. Investoren sollten laut Lee nicht den Glauben in die Megacap-Aktien verlieren - Gewinne mitzunehmen mache seiner Meinung nach jedoch irgendwie Sinn.

Cramer: "Rally in allen anderen Bereichen außer den Tech-Titanen"

Jim Cramer sieht derweil nicht nur eine Small-Cap-Rally, "sondern eine Rally in allen anderen Bereichen außer den Tech-Titanen", wie er in seiner CNBC-Sendung "Mad Money" erklärt. "Die Mega-Caps sind zu dem geworden, was wir ‚Aktienspender‘ für praktisch jede andere Aktie auf dem Markt nennen", sagte er. Es handele sich nicht nur um ein "Small-Cap-Spiel", so der Börsenkenner. Große Institutionen würden möglicherweise auch kleine Aktien von schlechter Qualität als Teil von Indizes kaufen, aber auch größere Unternehmen hätten im Rahmen der Marktausweitung in letzter Zeit enorme Zuwächse verzeichnet.

Redaktion finanzen.net